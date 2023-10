Израиль отложил наземную операцию в Газе до окончания визита Байдена 17.10.2023, 14:22

Президент США ознакомится с планами ЦАХАЛ.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не начнет наземную операцию в секторе Газа, пока в стране будет находиться президент США Джо Байден, сообщает Der Spiegel со ссылкой собственные источники. По их словам, несмотря на подготовку к активным наступательным действиям в течение нескольких дней, такой сценарий считается «практически невозможным».

Байден прибудет в Израиль завтра. Как отметил госсекретарь США Этони Блинкен, который уже находится в стране, президент намерен дать «мощный сигнал поддержки Израилю». «Байден приезжает сюда в критический момент для Израиля, для региона и для всего мира», — подчеркнул он. Президент США встретится с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху и ознакомится с планами ЦАХАЛ по проведению военной операции в Газе.

До этого Израиль планировал начать операцию по уничтожению боевиков группировки ХАМАС в секторе Газа на выходных 14–15 октября. Перед этим ЦАХАЛ дала более чем 2 млн жителей региона 24 часа на эвакуацию. Однако, как писала The New York Times, командование израильской армии решило отложить начало операцию из-за погоды — облачность мешала беспилотникам и авиации, поддерживающим пехоту с воздуха, пишет The Moscow Times.

Наземная операция в Газе может стать крупнейшей с момента вторжения в Ливан в 2006 году. При этом не исключено, что военным придется вести кровавые городские бои на плотно застроенном участке земли, где проживают более 2 млн человек. «Мы готовимся к следующим этапам войны. Мы еще не сказали, какими они будут. Все говорят о наземном наступлении. Возможно, это будет что-то другое», — заявил представитель армии подполковник Ричард Хехт.

Байден ранее поддержал полное уничтожение группировки ХАМАС в секторе Газа. «Израиль преследует группу людей, причастных к варварству, имеющему столь же серьезные последствия, как и Холокост. И поэтому я думаю, что Израиль имеет право отвечать. <…> ХАМАС — это кучка трусов. Они прячутся за мирными жителями», — сказал Байден в интервью CBS News.

Однако Иран пригрозил в случае вторжения израильской армии в Газу открыть «новые фронты» против Израиля. «Израиль должен осознать, что вторжение в Газу — это красная линия, что Палестина ждет, пока Израиль совершит эту грубую ошибку. Если израильский режим пойдет на такой шаг и не прекратит ракетные удары по сектору Газа, ему придется ждать появления новых фронтов боевых действий против него, а не только одного, как сейчас», — заявил первый заместитель главы парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.

Как отмечал Bloomberg, решение Байдена посетить Израиль может свидетельствовать об обеспокоенности американской администрации по поводу того, что кризис может «выйти из-под контроля». Чтобы предотвратить расширение конфликта и вступление в него Ирана и ливанской шиитской группировки «Хезболла», США направили в Восточное Средиземноморье два авианосца — «Джеральд Форд» и «Дуайт Эйзенхауэр». Также к берегам Израиля были отправлены 2 тыс. морских пехотинцев, а в конгрессе США начали разрабатывать законопроект, который позволит задействовать американскую армию в случае эскалации войны между Израилем и ХАМАС.

