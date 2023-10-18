Китай припомнил Лукашенко дипломатический кульбит Дмитрий Болкунец

18.10.2023, 12:19

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Дмитрий Болкунец

Почему самозванца из Минска не пригласили на саммит в Пекин.

Третий международный форум «Один пояс, один путь» проходит в Пекине. Приехали представители 110 держав, среди которых лидеры 28 государств. Причем это будут вовсе не только восточно-азиатские президенты и премьеры: 10 лидеров прибыли из Европы, 13 из Азии, двое из Латинской Америки, двое из Африки, прилетел даже глава Фиджи.

Второй форум проходил в Пекине 25 апреля 2019 года, с участием представителей из 150 стран, в том числе 40 глав государств.

Был там и Лукашенко. Его поведение вышло за рамки дипломатического протокола. Он вместе с сыном Николаем поел на приеме, а после вся делегация покинула саммит и улетела в Минск, оставив вместо себя и посла и завхоза администрации.

На саммите у Лукашенко произошел конфликт с Путиным. В те весенние дни Лукашенко разругался с Москвой из-за грязной российской нефти и по поводу стоимости строительства БелАЭС. Лукашенко в Пекине потребовал от Путина заменить посла, что и прошло через несколько дней.

Беседа была нелицеприятной, Лукашенко обиделся и улетел.

Поведение гостя было расценено как знак неуважения в адрес Китая и лично Си Цзиньпина. Возможно, поэтому сейчас самозванца из Минска не пригласили на саммит.

Кроме того, Лукашенко с 2020 года создал для Пекина много проблем и постоянно кидает китайских подрядчиков.

Дмитрий Болкунец, Telegram

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