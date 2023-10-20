Европарламент поддержал ликвидацию ХАМАС и гумпомощь палестинцам 20.10.2023, 4:04

Принята резолюция.

Европейский парламент в четверг принял резолюцию относительно последнего обострения на Ближнем Востоке, осудив действия террористической группировки ХАМАС, но предостерегая относительно гуманитарной ситуации в секторе Газа.

Об этом сообщила пресс-служба Европарламента.

Резолюция, которую поддержали 500 евродепутатов и отклонил 21, выражает поддержку Израилю и подчеркивает необходимость «ликвидации террористической организации ХАМАС» и осуждает ее нападения на гражданское население.

Евродепутаты также требуют от ХАМАС немедленного освобождения всех заложников и подтверждают право Израиля на самооборону, «закрепленное и ограниченное международным правом».

В то же время резолюция призывает к «гуманитарной паузе» в боевых действиях и выражает «серьезную обеспокоенность» ухудшением гуманитарной ситуации в секторе Газа. В этой связи Европарламент подчеркивает необходимость дальнейшей гуманитарной поддержки гражданского населения, но при условии контроля, чтобы эта помощь не попала в руки террористов.

Документ также содержит упоминания о росте актов антисемитизма с момента нападения ХАМАС на Израиль и призывы расследовать роль Ирана, Катара и России в обострении на Ближнем Востоке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».