Политик из правящей партии Израиля пригрозил России расплатой в эфире RT 20.10.2023, 8:14

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Пропагандисты не смогли возразить.

Представитель правящей израильской партии «Ликуд» Амир Вайтман в эфире российского госканала RT резко раскритиковал РФ, обвинив ее в поддержке террористической группировки ХАМАС, и пригрозил расплатой, пишет Deutsche Welle.

— Я понимаю, что это российская пропаганда. Но будьте осторожны. После того как мы выиграем эту войну, мы позаботимся о том, чтобы Украина тоже победила и чтобы Россия заплатила за свои действия, — заявил лидер либертарианской фракции партии «Ликуд».

— Россия поддерживает врагов Израиля, — продолжил он свою тираду, несмотря на попытки ведущего возражать. — Наши люди были зверски убиты вашими протеже. Вы заплатите за это. Все имеет свои последствия. Те, кто поддерживает убийства евреев, заплатят. Время, когда евреи не были в состоянии защититься, прошло.

Высказывание израильского политика прозвучало особенно резко на фоне осторожной позиции, которую Израиль занимал в отношении Украины с начала российского вторжения. В частности, Израиль до сих пор ограничивается поставками гуманитарной помощи Киеву.

Как Путина называют за глаза: всплыло прозвище из ближайшего окружения главы Кремля

Высокопоставленный россиянин проговорился после встречи с Си Цзиньпином.

У российского президента Владимира Путина есть прозвище. Его использует ближайшее окружение диктатора. Однако называют так главу Кремля за глаза.

Соответствующая информация появилась в Telegram. Прозвище всплыло после того, как Путин выступил на Международном форуме «Один пояс, один путь».

Там он встретился представителями руководства Китая во главе с Си Цзиньпином и на протяжении нескольких часов держал перед ними ответ по всем интересующим их вопросам.

Однако интересно, что после переговоров с Си Цзиньпином один человек из ближайшего окружения Путина сказал: «Теперь Иваныча можно спокойно списывать. Он уже не нужен».

«Иваныч – кличка президента России Владимира Путина, которая, за глаза, в ходу среди ближнего круга», – говорится в сообщении.

Автор канала открыто заявил, что на форуме выступил не настоящий Путин, а его двойник.

«Выступление было скучным и малоинформативным, разве что в некоторых моментах он откровенно переигрывал и было не очень понятно, то ли это пародия на Путина изображающего Дмитрия Медведева, то ли пародия на Медведева изображающего Путина. Еще двойник, выступая, забыл часто покашливать и покряхтывать, как это делает президент России, впрочем, возможно, он посчитал, что при столь представительной аудитории Путин мог бы превозмочь себя и не кашлять. Стоит отметить, что форум потерял не только былой блеск, но и смысл и превратился в тусовку почитателей нынешнего китайского руководства», – говорится в паблике.

Автор заявил, что это был тяжелый экзамен для дублера.

«Китайских товарищей интересовало не только степень погруженности двойника в основные темы их интересов в России и двусторонних отношений, но и его способности правильно оценивать перспективы, идя на встречу всем пожеланиям китайского руководства. Для Си Цзиньпина и его окружения было важно понять, способен ли двойник вести самостоятельную игру, и если да, то в каком направление он собирается вести страну», – сказано в сообщении.

Также подчеркивается, что дублер отвечал так, что бы максимально показать преданность идеи «разворота на Восток» и готовность угождать китайскому руководству, буквально во всем.

«Такая преемственность оказалась по душе китайским товарищам и они по итогам встречи выразили свое удовлетворение услышанным и увиденным», – резюмировал автор.

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