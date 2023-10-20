Автомобильные эксперты назвали простой способ, чтобы снизить расход топлива на 25% 7 20.10.2023, 9:52

4,926

Достаточно не нажимать на один рычаг.

По мнению экспертов, водители бензиновых и дизельных автомобилей могут увеличить расход топлива на ошеломляющие 25 процентов, нажав один рычаг автомобиля.

Грег Уилсон, представитель Quotezone, признал, что стиль вождения может существенно повлиять на количество используемого бензина и дизельного топлива, пишет Daily Express.

По мере увеличения оборотов будет расходоваться больше топлива, а это означает, что их снижение жизненно важно для экономии денег. Поэтому как можно более быстрое переключение на более высокие передачи может существенно повлиять на расход топлива.

Уилсон прокомментировал: «При переключении на максимально возможную передачу обороты остаются низкими, что позволяет экономить бензин. Например, при скорости 40 миль в час автомобиль будет расходовать на 25 процентов больше топлива на третьей передаче по сравнению с пятой. В нормальных условиях передачи следует менять, когда обороты находятся в пределах 1500–2000 об/мин».

Пол Мейнард, менеджер по техническому обучению в ATS Euromaster, также сказал, что автомобилистам следует всегда следить за оборотами, если они хотят экономить топливо.

«То, как вы ездите, влияет на расход топлива. Чем больше вы ускоряетесь, тем больше топлива вы тратите. В идеале, как грубое правило, держитесь ниже 3000 оборотов. Всегда двигайтесь на самой высокой передаче, не перегружая двигатель, и переключайте передачу гораздо раньше, чем кажется естественным. Старайтесь не нажимать на педаль слишком быстро, так как это приводит к большему ускорению и, следовательно, к большему расходу топлива», - объяснил он.

Между тем, эксперты Vanarama добавили: «Каждый раз, когда вы нажимаете на тормоза, энергия, за которую вы заплатили топливом, теряется в виде тепла, выделяемого тормозными колодками и дисками. Не увеличивайте обороты двигателя без необходимости при ускорении, просто плавно переключайте передачи, поддерживая скорость двигателя на разумном уровне, но не усложняя ее из-за слишком высокой передачи».

Советы от автомехаников

Роджер Григгс из Kwik Fit поделился своими главными советами по борьбе с обледенением, которые облегчат зиму для водителей. Он предостерегает от обливания окон кипятком, поскольку разница температур «может привести к треснувшему окну и дорогому счету».

Эксперт по электромобилям выявил четыре причины, по которым водители предпочитают покупать бензиновые и дизельные автомобили, а не электромобили.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».