Суд ЕС оставил в силе санкции, введенные против МАЗа и БелАЗа 2 20.10.2023, 20:39

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Предприятия подавали иски.

Суд ЕС не отменил санкции, введенные против МАЗа и БелАЗа. Предприятия требовали исключить их из «черного списка» Евросоюза и подавали соответствующие иски. На днях было принято решение. Суд рассмотрел аргументы МАЗа и БелАЗа (неправильное название в документах, недостаточность доказательств обоснованности санкций, несогласие с тем, что они финансируют режим) и решил оставить санкции в силе.

Санкции против МАЗа и БелАЗа были приняты Евросоюзом 21 июня 2021-го. Оснований для этого было достаточно. Продукцию МАЗа и БелАЗа за границу продают специальные торговые дома, в результате деньги оседают в карманы государственных посредников, а не идут на предприятия. Кроме того, МАЗ производит автозаки, которые используются для репрессий против гражданского общества.

Режим Александра Лукашенко делает вид, что западные санкции «неэффективны», но при этом предприятия стараются от них избавиться.

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