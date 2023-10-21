Росстат спрогнозировал сокращение населения России на 8 миллионов человек 21.10.2023, 2:09

Число россиян уменьшится до минимума со времен СССР.

Численность населения России к 2046 году сократится на 7,68 миллиона человек, или на 5,3%, следует из демографического прогноза федеральной службы статистики.

Согласно прогнозу Росстата, к 2046 году число россиян уменьшится до 138,77 миллиона человек, что станет минимумом со времен СССР. Последний раз такая численность населения — 138,8 миллиона — фиксировалась в 1981 году.

На 1 января 2023 года, по данным Росстата, численность населения России составляла 146,45 миллиона человек.

С 2015 года данные приводятся с учетом населения оккупированных Крыма и Севастополя.

По оценкам Росстата, доля населения трудоспособного возраста в 2045 году составит 57,5% от всех живущих в стране по сравнению с 57,0% в 2023 году. Таким образом, с учетом сокращения общей численности населения России количество людей трудоспособного возраста в 2045 году сократится до 79,79 миллиона с 83,47 миллиона в настоящее время.

Росстат прогнозирует, что доля населения моложе трудоспособного возраста (дети и подростки до 15 лет) снизится до 15,6% в 2045 году с 18,5% в 2023 году, а доля населения старше трудоспособного возраста вырастет до 26,9% с 24,5%.

По оценкам Росстата, рождаемость в России будет снижаться с 2023 по 2027 годы - с 1,245 миллиона младенцев до 1,140 миллиона - и начнет расти только с 2028 года. В 2045 году статслужба прогнозирует рождаемость в размере 1,426 миллиона младенцев.

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