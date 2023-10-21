Российский Ил-76 вспыхнул прямо во время взлета с военного аэродрома в Таджикистане

Российский Ил-76 вспыхнул прямо во время взлета с военного аэродрома в Таджикистане4
- 21.10.2023, 8:10
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Самолет сгорел дотла.
Транспортный самолет Ил-76 ВКС России потерпел крушение в Таджикистане, экипаж не пострадал.
Об этом сообщают российские телеграм-каналы Baza и Mash.
По непроверенным данным, авария произошла в ночь с 19 на 20 октября на аэродроме Гиссар возле Душанбе.
По одним сообщениям, во время взлета в Ил-76 взорвалось колесо шасси. Самолет выкатился за пределы взлетной полосы и полностью сгорел.
По другим сообщениям, пожар начался из-за возгорания в двигателе.
Экипаж (восемь человек) во время аварии не пострадал.