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Российский Ил-76 вспыхнул прямо во время взлета с военного аэродрома в Таджикистане

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  • 21.10.2023, 8:10
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Российский Ил-76 вспыхнул прямо во время взлета с военного аэродрома в Таджикистане

Самолет сгорел дотла.

Транспортный самолет Ил-76 ВКС России потерпел крушение в Таджикистане, экипаж не пострадал.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы Baza и Mash.

По непроверенным данным, авария произошла в ночь с 19 на 20 октября на аэродроме Гиссар возле Душанбе.

По одним сообщениям, во время взлета в Ил-76 взорвалось колесо шасси. Самолет выкатился за пределы взлетной полосы и полностью сгорел.

По другим сообщениям, пожар начался из-за возгорания в двигателе.

Экипаж (восемь человек) во время аварии не пострадал.

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