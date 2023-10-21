Появилось первое фото двух освобожденных заложниц ХАМАС 21.10.2023, 10:06

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Стало известно, как американка и ее дочь попали в плен и вышли на свободу.

ХАМАС освободил Джудит Раанан и ее 17-летнюю дочь Натали — американок, захваченных 7 октября при нападении на кибуц Нахаль-Оз, пишет Би-би-си.

Джудит и Натали прилетели в Израиль из Соединенных Штатов, чтобы отпраздновать 85-летие Тамар Раанан, мать Джудит, а также окончание Натали средней школы.

Мать с дочерью планировали улететь домой в США раньше, но поменяли рейс, чтобы остаться в Израиле дольше.

Посредниками в их освобождении выступили Катар и Международный комитет Красного Креста.

Тамар Раанан и ее партнер Иехиэль выжили, спрятавшись в своей безопасной комнате дома в Нахаль-Оз, где были спасены солдатами ЦАХАЛ.

Еще восемь членов их семей в кибуце Беэри считаются пропавшими, убиты двое членов их семей и социальный работник, который ухаживал за одним из них. Пятеро, предположительно, находятся в заложниках.

После двух трудных недель, полных ужаса и неопределенности, освобождение Джудит и Натали Раанан стало моментом облегчения и радости.

На фотографии, опубликованной после того, как женщины оказались в безопасном месте, они выглядят очень измученными.

Как их удалось освободить? Власти Катара заявили, что это произошло после «многих дней непрерывной коммуникации».

Министерство иностранных дел заявило, что надеется, что диалог приведет к освобождению и других заложников.

Джо Байден, который не скрывал радости, поблагодарил Катар и Израиль за «их партнерство в этой работе».

Марк Регев, старший советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, признал, что дипломатия сыграла свою роль, но добавил, что к освобождению заложников также привела военная мощь Израиля.

Теперь есть надежда, что вскоре будут освобождены и другие заложники, особенно пожилые люди и дети.

В заложниках у ХАМАС остается еще 201 человек, судьба этих людей неизвестна.

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