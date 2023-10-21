Российский самолет потерпел загадочное крушение под Кемерово

Российский самолет потерпел загадочное крушение под Кемерово3
- 21.10.2023, 14:17
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Обломки борта, упавшего на глазах очевидцев, не могут найти до сих пор.
В пятницу, 21 октября, в Кемеровской области РФ очевидцы наблюдали эпичное крушение самолета. Обломки упавшего порта не могут найти.
Об этом сообщил российский новостной Telegram-канал MASH.
Падение самолета сняла на видео очевидица. Она уверяет, что борт мотало из стороны в сторону, прежде чем он упал. Последние секунды она запечатлела на камеру телефона.
«Падает, горит самолет… Он прямо жестко там горит! Господи! Кому-то не повезло», - говорила россиянка за кадром.
Примечательно, что обломки самолета до сих пор не могут обнаружить.
«Выехавшая на место опергруппа найти обломков не смогла, а ответственные ведомства пока не подтверждают факт падения», - рассказал российский Telegram-канал.