Российский самолет потерпел загадочное крушение под Кемерово 3 21.10.2023, 14:17

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Иллюстрационное фото

Обломки борта, упавшего на глазах очевидцев, не могут найти до сих пор.

В пятницу, 21 октября, в Кемеровской области РФ очевидцы наблюдали эпичное крушение самолета. Обломки упавшего порта не могут найти.

Об этом сообщил российский новостной Telegram-канал MASH.

Падение самолета сняла на видео очевидица. Она уверяет, что борт мотало из стороны в сторону, прежде чем он упал. Последние секунды она запечатлела на камеру телефона.

«Падает, горит самолет… Он прямо жестко там горит! Господи! Кому-то не повезло», - говорила россиянка за кадром.

Примечательно, что обломки самолета до сих пор не могут обнаружить.

«Выехавшая на место опергруппа найти обломков не смогла, а ответственные ведомства пока не подтверждают факт падения», - рассказал российский Telegram-канал.

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