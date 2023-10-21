Россияне ударили по Херсонщине 24 управляемыми авиабомбами и дронами

Россияне ударили по Херсонщине 24 управляемыми авиабомбами и дронами1
- 21.10.2023, 18:08
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Под огнем были четыре населенных пункта Бериславского района, есть попадания.
Российские оккупанты сегодня с полуночи выпустили по Херсонской области 24 управляемых авиабомбы. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Он отметил, что под вражеским огнем оказались четыре населенных пункта Бериславского района.
- Также в Бериславе был сброс взрывчатки с дрона. Есть попадание в админздание, - добавил Прокудин.
В управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области отметили, что армия России продолжает террор мирного населения обстреливая жилые кварталы Херсона.
- Ночью херсонцы проснулись от мощных взрывов. Один из вражеских снарядов попал в многоквартирный жилой дом, в двух квартирах на втором этаже начался пожар, - сказано в сообщении.
Пожарные прибыли быстро, потушили пламя, не допустив переброски огня на другие квартиры.