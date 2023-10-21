Спецподразделение СБУ с помощью дрона остановило рытье окопов оккупантами 21.10.2023, 23:00

Видеофакт.

Спецподразделение Службы безопасности Украины эффективно использовало FPV-дрон «Диких Шершней». Видео появилось на сайте censor.net.

На запись попало, как СБУ остановила рытье окопов российскими оккупантами.

Беспилотный летательный аппарат, с помощью которого была совершена атака, был закуплен для армии Украины в рамках инициативы «Дикие шершни». Это совместный проект «Цензор.НЕТ» и БФ «Свобода Украины» по производству FPV-дронов.

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