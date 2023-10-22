Из Донецкой области двинулись колонны военной техники РФ 1 22.10.2023, 12:21

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Иллюстрационное фото

Что задумали оккупанты?

Украинские партизаны фиксируют перемещение военной техники РФ из Новоазовска (Донецкая область) в направлении Бердянска - там замечено большое количество грузовиков с БК оккупантов.

Об этом заявил советник мэра временно оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНИАН.

По его мнению, армия РФ снова взяла в «приоритет» именно это направление.

Также возобновилось движение смешанной техники РФ через Никольский район. Соответствующие колонны следуют по направлениям Розовка/Пологи/Орехов.

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