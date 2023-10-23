ISW рассказал об успехах ВСУ на левом берегу Херсонской области 23.10.2023, 8:29

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Украинские бойцы закрепляются на новом плацдарме.

Z-каналы подтверждают тот факт, что украинские защитники присутствуют на левом берегу Херсонской области в районе Крынки.

Более того, боевые действия все еще продолжаются в районе населенного пункта. Аналитики из Института изучения войны (ISW) озвучили картину боев на этом участке фронта, отталкиваясь от данных из открытых источников.

Только один-единственный Z-канал WarGonzo написал и о боях за Песчановку, хотя другие пропагандистские телеканалы перестали упоминать этот населенный пункт с 19 октября.

Украинский военкор Константин Машовец заявил, что ВСУ расширили свое присутствие на восточном берегу Днепра. Якобы украинские защитники контролируют территорию от береговой линии Днепра до реки Конка.

Однако аналитики из ISW заявляют, что на самом деле территория не такая и большая, как это описывает Машовец.

Российские военкоры заявляют, что в ночь с 17 на 18 октября на левом берегу Херсонщины высадился большой десант ВСУ, который сумел продвинуться на 5 км между Олешками и Казачьими Лагерями. При этом в МО РФ заявляют, что 22 октября не позволили украинскому десанту высадиться в районе Приднепровского, Тягинки и Крынок. На этом участке фронта украинским защитникам противостоят оккупанты из 70-й мотодивизии, 810-й бригады морпехов, 177-го полка морпехов, 126-й береговой охраны, 8-го артиллерийского полка и 127-й разведбригады.

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