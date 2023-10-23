Россия эвакуирует часть Балтийского флота 7 23.10.2023, 9:55

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Решение принято на фоне усиления НАТО на Балтике.

В ответ на расширение НАТО на Балтике Россия отправит часть Балтийского флота на Ладожское озеро, рассказал «Известиям» источник в Минобороны РФ.

По его словам, речь идет о переводе в акваторию озера малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт» и 21631 «Буян-М».

Окончательное решение об их постоянном развертывании на Ладожском озере еще не принято, но военные изучили гидрографическую информацию и проанализировали возможные угрозы со стороны противника. Также корабли уже проверили маршруты и совершили маневры на озере, отметил собеседник.

«Это вполне здравый военно-технический ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО», — говорит военный историк Дмитрий Болтенков. Он напомнил, что во времена Второй мировой войны на Ладожском озере дислоцировалась Ладожская флотилия. Кроме того, по его словам, этот район не так хорошо известен разведке НАТО.

«"Каракурты» — эффективные платформы для размещения различного вида вооружений, в перспективе они, возможно, получат гиперзвуковые ракеты «Циркон»», — отметил Болтенков, добавив, что это «хорошая идея» — обеспечить стрельбу по целям НАТО с помощью «Каракуртов» и «Буянов».

«Ладожское озеро глубже Балтийского моря. При этом вооружение малых ракетных кораблей имеет значительную дальность», — говорит военный эксперт, капитан 1 ранга Василий Дандыкин.

От озера до границы с Финляндией — 40 км. Дальность полета крылатых ракет «Калибр», которыми вооружены «Каракурты», составляет свыше 1,5 тыс. км. При этом в Ладожском озере российские корабли будут прикрыты от ВМС стран НАТО, базирующихся на Балтике.

Однако, как отмечал командир МРК «Советск», «Каракурты» не предназначены для прохода по рекам и в акваторию Ладожского озера должны доставляться буксирами по Неве. Помимо этого, Ладожское озеро — пресное, и необходимо еще выяснить, как в долгосрочной перспективе поведут себя в пресной воде корабли.

После вступления Финляндии и ожидающегося присоединения Швеции к НАТО военный альянс получит полный контроль над Балтикой. «Пятью подлодками мы можем закрыть Балтийское море. Интересующие нас области мы закрываем своими радарами и оружием», — говорил командующий Первой подводной флотилией Швеции Фредерик Линден.

Присоединение к НАТО Финляндии и Швеции существенно поменяет баланс сил на Балтике, отмечал старший научный сотрудник IISS Ник Чайлдс. «Балтийскому флоту России будет очень сложно свободно действовать. Хотя он все равно может представлять опасность для НАТО», — заключил эксперт.

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