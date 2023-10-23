NVIDIA представила нейросеть для обучения роботов 23.10.2023, 12:27

Вышло впечатляюще.

Отдел NVIDIA Research, занимающийся искусственным интеллектом, представил свою инновационную разработку – нейросеть Eureka, которая предназначена не для людей, а для роботов. Она призвана обучать роботов точному выполнению задач, пишет УНИАН.

Как говорится в блоге Nvidia, нейросеть базируется на базе языковой модели GPT-4, а для работы с алгоритмами используется утилита Nvidia Isaac Gym, предназначенная для моделирования физических процессов.

Фактически, обучение происходит методом проб и ошибок, что повышает их производительность более чем на 50% в среднем. Этот процесс непрерывного самосовершенствования позволяет им постоянно становится лучше, учитывая как правильные, так и неправильные действия.

Один из результатов работы Eureka показали на видео. ИИ обучил механическую руку быстро вращать ручку (техника называется «пенспиннинг») так же быстро, как это может делать человек, тренировавшийся долгое время.

Отмечается, что со временем нейросеть Eureka станет еще «умнее» и будет обучать роботов быстрее и лучше.

Ранее глава Tesla Илон Маск показал, на что способны его человекоподобные роботы Optimus. Если еще год назад андроид не мог передвигаться и взаимодействовать без участия человека, то теперь он куда умнее и проворнее – его научили самостоятельно сортировать предметы и даже заниматься йогой.

В обозримом будущем такие андроиды будут работать на заводах и делать другие рутинные вещи вместо людей. Когда их выпустят в релиз, Маск все еще не говорит. Tesla рассчитывает, что потенциальный рынок для Optimus составляет 10–20 млрд устройств.

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