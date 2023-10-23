ВСУ разместят у границы с Беларусью мобильные группы ПВО 23.10.2023, 13:33

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С западной техникой.

Вооруженные силы Украины формируют на границе с Беларусью новые группы противовоздушной обороны с использованием западного вооружения, заявил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

В своем Telegram-канале Наев написал, что «в северной операционной зоне» идет «формирование и подготовка новых мобильных огневых групп противовоздушной обороны». Это становится возможным «благодаря новым современным образцам вооружения иностранного производства, поступающим из стран-партнеров».

Оснащаются такие группы зенитными пулеметными установками.

Ранее Наев неоднократно сообщал об усилении границы с Беларусью.

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