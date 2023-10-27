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Украинские бойцы взяли в плен коренного жителя Москвы

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  • 27.10.2023, 11:32
  • 10,562
Украинские бойцы взяли в плен коренного жителя Москвы

Он единственный выжил из подразделения.

Украинские пограничники взяли в плен российского оккупанта. Он оказался коренным жителем Москвы и контрактником армии РФ.

Об этом сообщает МВД Украины.

Так, бойцы «Стальной границы» Гвардии наступления взяли в плен контрактника российской армии на Сватовском направлении.

«Пленный родом из Москвы. Он приехал на войну ради 200 тысяч рублей, а остался единственным, кто выжил из подразделения», - отмечают в МВД.

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