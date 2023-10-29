Ушел из жизни звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри 1 29.10.2023, 8:47

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Мэттью Перри

Знаменитому актеру было 54 года.

Ночью в воскресенье, 29 октября, стало известно, что в США в возрасте 54 лет скончался знаменитый американский актер Мэттью Перри, известный по роли Чендлера Бинга в культовом сериале «Друзья». Тело звезды обнаружили в субботу, 28 октября, в его доме в районе Лос-Анджелеса.

Об этом сообщило издание TMZ. «Он, похоже, утонул», – написали там, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Отмечается, что первые службы быстрого реагирования приехали на место из-за вызова об остановке сердца.

«Наши источники говорят, что его нашли в джакузи дома...и нам сказали, что на месте происшествия не были найдены наркотики», – сказано в сообщении. Следов криминала также не было обнаружено.

Позже появилась информация о том, что Перри умер в собственном доме после физической активности утром.

«Нам рассказали, что Мэттью вернулся домой утром после 2-часовой игры в пиклбол и вскоре после этого он отправил своего помощника с поручением. Нам сказали, что когда ассистент вернулся примерно через 2 часа, он увидел, что Мэттью не отвечает и позвонил в 911», – пишет TMZ.

Расследование причин смерти актера продолжается.

Мэттью Перри наиболее известен своей ролью Чендлера Бинга в популярном ситкоме 90-х годов «Друзья», который выходил на экраны в течение 10 лет. Перри получил одну номинацию на Эмми за роль «Друзьях» и еще две – за роль помощника адвоката Белого дома в фильме «Западное крыло».

Актер также сыграл в таких лентах как «Поспешишь – людей насмешишь», «Девять ярдов», «Танго втроем», «Малыш», «Снова 17».

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