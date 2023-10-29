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В Махачкале толпы протестующих окружили аэропорт в ожидании прибытия самолета из Тель-Авива

  • 29.10.2023, 20:10
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В Махачкале толпы протестующих окружили аэропорт в ожидании прибытия самолета из Тель-Авива

Силовики бездействуют.

Речь идет о рейсе авиакомпании «Ред Вингс», который по расписанию прибывает в 19:00.

Телеграм-канал «Тут Дагестан» сообщает, что в аэропорту также собрались представители силовых структур. ВЧК-ОГПУ сообщает о бездействии силовиков.

Ранее в социальных сетях призывали всех собраться в местном аэропорту, чтобы «отлавливать евреев, пока они не разъехались». Протестующие обыскивают все машины.

«Даже ОМОНовские машины проверяем», — заявил один из протестующих.

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