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МИД Израиля выступил с заявлением из-за погромов в Дагестане

  • 29.10.2023, 22:37
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МИД Израиля выступил с заявлением из-за погромов в Дагестане

Израиль ожидает, что правоохранительные органы РФ защитят безопасность всех израильских граждан и евреев.

Опубликовано совместное заявление офиса премьер-министра и министерства иностранных дел Израиля.

«Государство Израиль со всей серьезностью относится к попыткам причинить вред израильским гражданам и евреям во всем мире.

Аппарат премьер-министра, МИД и Совет национальной безопасности следят за развитием событий в Дагестане на юге России. Израиль ожидает, что российские правоохранительные органы защитят безопасность всех израильских граждан и евреев, где бы они ни находились, и будут решительно действовать против погромщиков и дикого подстрекательства, направленного против евреев и израильтян», - говорится в заявлении.

Посол Израиля в России Алекс Бен-Цви работает с властями России над обеспечением безопасности израильтян и евреев в этой стране.

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