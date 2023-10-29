МИД Израиля выступил с заявлением из-за погромов в Дагестане
- 29.10.2023, 22:37
- 4,650
Израиль ожидает, что правоохранительные органы РФ защитят безопасность всех израильских граждан и евреев.
Опубликовано совместное заявление офиса премьер-министра и министерства иностранных дел Израиля.
«Государство Израиль со всей серьезностью относится к попыткам причинить вред израильским гражданам и евреям во всем мире.
Аппарат премьер-министра, МИД и Совет национальной безопасности следят за развитием событий в Дагестане на юге России. Израиль ожидает, что российские правоохранительные органы защитят безопасность всех израильских граждан и евреев, где бы они ни находились, и будут решительно действовать против погромщиков и дикого подстрекательства, направленного против евреев и израильтян», - говорится в заявлении.
Посол Израиля в России Алекс Бен-Цви работает с властями России над обеспечением безопасности израильтян и евреев в этой стране.