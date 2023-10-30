РосТВ проигнорировало погромы в Дагестане 30.10.2023, 14:48

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Захват аэропорта и попытка захвата самолета не были сочтены достойной освещения темой.

Ни в одном из итоговых выпусков федеральных каналов не упомянули антисемитские протесты на Северном Кавказе, заметил Telegram-канал «Можем объяснить». Захват в Дагестане аэропорта и попытка захвата самолета не были сочтены достойной освещения темой. Телепропагандисты не заметили и поджог еврейского культурного центра в Нальчике.

Итоговая программа НТВ с Ирадой Зейналовой, как и «Воскресное Время» на Первом канале, «Вести Недели» на «России 1» и «Вечер с Владимиром Соловьевым» выходят не в прямом эфире. Но у телевизионщиков есть возможность в экстренных случаях перемонтировать выпуски и делать экстренные включения. Ни один из них этого делать не стал.

В программе Соловьева про погромы не говорили, но тему войны Израиля с ХАМАС все же затронули. Постоянный «эксперт из Израиля» Яков Кедми раскритиковал российские СМИ, которые умалчивают о том, как ХАМАС прикрывается мирными людьми. «А дети все равно погибают (в Газе)», — возразил Соловьев. «А дети будут погибать, если ХАМАС будет ими прикрываться», — парировал Яков Кедми.

Внимательнее остальных за антиеврейскими акциями следит RT. На своем сайте он подробно освещает происходящее в Махачкале, но при этом подчеркивает, что на участников «незаконной пропалестинской акции» составили протоколы.

Администратор Z-канала «Рыбарь», бывший сотрудник пресс-службы Минобороны Михаил Звинчук в эфире интернет-канала «Соловьев LIVE» назвал происходящее «протестами». Военкор КП Коц призвал ехать убивать евреев в Киеве и Газе.

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