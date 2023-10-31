Лукашенко захотел компенсацию от России за БелАЭС 17 31.10.2023, 14:13

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Но при этом боится «излишне напрягать россиян».

Александр Лукашенко признал, что Россия нарушила условия соглашения о сроках ввода в эксплуатацию БелАЭС и поэтому белорусская сторона поставила вопрос о компенсациях. Пока окончательного решение о размере компенсации нет.

«У нас немного сместились сроки ввода в эксплуатацию атомной станции из-за российской стороны. Естественно, по договору мы поставили перед ними вопрос о компенсациях. Это скрывать не надо. Ничего там чрезвычайного не было. Но такие вопросы были поставлены в связи с тем, что нарушены сроки ввода станции, и ответственность за это несет российская сторона.

Они нам предложили варианты и по цене на свежее ядерное топливо – как для россиян, как для своих станций», – цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Диктатор обратился к участникам совещания с вопросом, удовлетворяют ли предложения россиян белорусскую сторону, достаточны ли это уступки. При этом Лукашенко добавил, что не стоит «излишне напрягать россиян».

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