Симоньян испугалась и «дала заднюю» 5.10.2023, 7:46

Маргарита Симоньян

Пропагандистка передумала бить ядерным оружием по Сибири и пишет доносы.

Скандал вокруг кремлевской пропагандистки Маргариты Симоньян, предложившей ударить по Сибири ядерной бомбой «назло врагам», продолжает разворачиваться.

Теперь она уверяет, что ничего подобного якобы не предлагала и пишет доносы на критиков.

С истеричным заявлением пропагандистка выступила вечером 4 октября в Telegram, передает Диалог.UA.

Симоньян начала подавать заявления в полицию на чиновников и прочих деятелей РФ, которые раскритиковали ее идею устроить в Сибири ядерный апокалипсис.

Она обвиняет их в «клевете» и грозит 2 годами тюрьмы. Более того, пропагандистка уверяет, что якобы вообще не предлагала устроить ядерный взрыв на территории России.

«Никакой подобной ереси я, разумеется, не предлагала… Такое чудовищное обвинение порочит мою репутацию и наносит мне всяко-разный ущерб и страдания… Остальным клеветникам приготовиться. Мало мне было украинцев с их покушениями, зараза, так еще отечественные «помощники» решили хайп словить. Ну, ловите, че», - написала Симоньян.

Столь эмоциональная реакция указывает на то, что ее, вероятно, испугала волна общественного негодования.

Пропагандистка пытается закрыть людям рты угрозами, так как сама боится попасть под каток репрессий.

Отметим, что на днях пропагандистка записала и выложила видео, в котором агитировала взорвать ядерную бомбу над Сибирью, хотя признала, что «дура-баба и ничего в этом не понимает».

С помощью такого удара она планировала вырубить всю электронику в мире, чтобы украинцы не смогли использовать БПЛА в войне.

Симоньян уверяла, что для жителей РФ такой взрыв якобы будет безопасен, что тут же опровергли эксперты.

Как выяснилось, идея Симоньян оказалась не только очень опасной, но и глупой. Дело в том, что для отключения электроники за пределами России потребовался бы взрыв такой мощности, который бы оставил от Сибири выжженную землю, непригодную к существованию.

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