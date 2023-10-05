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Сибиряки сказали Симоньян «не борзеть» и знать свое место

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  • Андрей Окунь
  • 5.10.2023, 10:30
  • 8,932
Сибиряки сказали Симоньян «не борзеть» и знать свое место
Андрей Окунь

Дура-пропагандистка проспала момент.

В который раз убеждаюсь, что пропаганда не знает свою аудиторию и не понимает, чего хочет средний россиянин. Вроде бы, предложение Симоньян взорвать термоядерную бомбу высоко над Сибирью, чтобы уничтожить спутники связи и оставить мир без телефонов, вписывается в общую канву устрашения западной иностранщины, но вдруг встречает жесточайший общественный отпор.

Сначала поднимаются сибиряки, которые в интернете, мягко скажем, просят Симоньян не борзеть и знать свое место. Потом неожиданно присоединяются депутаты, всякие их помощники, бюрократы поменьше, и вот уже дама с телевидения уходит в жесточайший отказ. Вспоминает про Бога, про свои христианские корни, но решает на силу Господа все-таки не уповать, а обратиться к проверенной полицейской дубинке и покровительству своих хозяев, поэтому пишет заявления на всех, кто ее якобы оклеветал.

Тут, конечно, можно сказать, что Симоньян просто дура, но это будет верно лишь отчасти, потому что суть ситуации в другом. Пропагандистка проспала момент, когда в российском обществе стало не модно нагнетать истерию вокруг ядерной войны. Не заметила, как и большая часть пропагандистской машины, что разговоры об эскалации войны теперь нервируют общество, а не вызывают в нем патриотический экстаз.

На самом деле жители России никогда не хотели утонуть в пепле ядерного огня за популистские идеи политической «элиты», просто сейчас это настроение окрепло и оформилось. Люди хотят нормализации жизни, а не новых бахвальств ядерным оружием. Вот так все просто.

Андрей Окунь, t.me

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