Афганистан потрясли мощные землетрясения 8.10.2023, 9:36

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Масштабные разрушения показали на фото и видео.

В Афганистане в субботу, 7 октября, произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3. Погибли по меньшей мере 255 человек, около 500 получили ранения, сведения о жертвах стихийного бедствия противоречивы. Многие здания повреждены, люди оказались под завалами.

Землетрясение произошло примерно в 40 км от западного города Герат около 11:00 по местному времени (08:30 по Киеву), сообщило национальное управление по чрезвычайным ситуациям. В ООН предварительно заявили о 320 погибших от землетрясения в Афганистане, но позже заявили, что эти данные проверяются. В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) информировали, что 100 человек погибли и 500 ранены.

Директор провинциальной больницы Герата сообщил BBC, что по меньшей мере 255 человек погибли и около 500 получили ранения. Он добавил, что число погибших и раненых не является окончательным и может измениться.

465 домов были разрушены, а еще 135 повреждены, рассказали в УКГВ, ссылаясь на данные местных властей.

Там добавили, что в общей сложности предварительно пострадало 4200 человек (600 семей), наиболее пострадала деревня Махал Вадака, среди других районов – Дашт-Хаус, Бахадорзай, Зорян и Кошкак.

Около 300 семей (около 2100 человек) были эвакуированы в город Герат, где они размещены в заброшенных зданиях.

Многие оказались под обломками, произошло как минимум три мощных толчка.

«Мы были в наших офисах, и внезапно здание начало трястись. На стенах начала отваливаться штукатурка, на стенах появились трещины, некоторые стены и части здания рухнули. Я не могу связаться со своей семьей, сетевые соединения отключены. Я слишком обеспокоен и напуган, это было ужасно», – рассказал AFP житель Герата Башир Ахмад.

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