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1100 фур ожидают въезда в Литву

  • 9.10.2023, 12:38
1100 фур ожидают въезда в Литву
иллюстративное фото

Это самое загруженное направление на ЕС.

В Государственном пограничном комитете сообщили, что более 1100 фур ожидают въезда в Литву. В ведомстве заметили, что литовское направление является самым загруженным на пути в Евросоюз. Подробности озвучили в пресс-службе Пограничного комитета.

По информации ГПК, в субботу, 7 октября, контрольный службы пункта пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог» с белорусской стороны) приняли на свою территорию всего 5% авто от установленной пропускной способности, то есть всего 1 грузовик в час из 31 возможного. Что касается остальных литовских пунктов пропуска, то с 6 октября было оформлено 42% фур.

«В латвийском пункте пропуска «Патерниеки» («Григоровщина») выполнили норму на 49%», - сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что по состоянию на 10 часов 9 октября наибольшая очередь из легковушек фиксируется перед польским погранпереходом «Тересполь» («Брест»). За два дня сотрудники названного пункта пропуска пропустили на свою территорию 39% машин от установленной нормы. Отмечается, что незначительной количество легковых автомобилей ожидает въезда в Евросоюз перед всеми литовскими пунктами пропуска.

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