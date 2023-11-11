Названы самые надежные б/у автомобили, которые проезжают более миллиона километров 12 11.11.2023, 16:26

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Эти модели удивляют своими возможностями.

Надежные б/у автомобили на вторичном рынке очень востребованы, но найти лучших непросто. В этом списке – модели, которые проезжают более миллиона километров. Но требования к состоянию машины в таком случае очень высокие.

О лучших автомобилях рассказывает Autocar. Эти модели преодолели более миллиона километров. И даже более 1,6 млн. км (то есть от миллиона миль). Эти машины известны тем, что обошлись без замены двигателя и каких-либо серьезных поломок.

Самые надежные б/у автомобили с большим пробегом:

1 Volvo 1800S (1966);

2 Mercedes-Benz 250SE (1966);

3 Lincoln Town Car (1983);

4 Saab 900 Aero (1989);

5 Honda Accord (1990);

6 Dodge Ram 2500 (1996);

7 Chevrolet Silverado (1991);

8 Volvo 240 DL (1987);

9 Hyundai Elantra (2013);

10 BMW 325i (1990).

К 2018 году американец Ирвин Гордон преодолел на своем Volvo 5,2 млн. километров. Его секрет – бережное обращение и частая замена масла.

У Honda Accord 1990 года сменилось два владельца. Суммарный пробег превысил 1,6 млн. км. Японская компания в качестве признания подарила новый Accord.

BMW 325i в 1990 году эксплуатировался компанией Mobil Oil в рекламных и технических целях. В ходе испытаний пробег составил 1,6 млн. км. Этого добились благодаря частой замене качественного масла.

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