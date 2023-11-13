ВСУ показали позорное бегство бурятов с поля боя 6 13.11.2023, 12:31

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Оккупанты пошли на штурм, но он не задался.

В понедельник утром, 13 ноября, в Вооруженных Силах Украины рассказали об очередном «мясном штурме», в который отправило руководство российской армии своих бойцов. Собственно, уже через несколько часов так называемой «наступательной операции» вражеским воинам пришлось бежать.

Как видно на кадрах, российскую пехоту прикрывала бронетехника. Однако танки и бронемашины, а также поддержка артиллерии и авиации не помогли захватчикам.

«Спастись удалось не всем – на поле боя осталось около полусотни тел захватчиков, припершихся к Украине из бурятского города Кяхта», – написал телеграм-канал «Оперативный ВСУ».

Известно, что речь идет именно о бойцах 37-й отдельной гвардейской Мотострелковой Будапештской Краснознаменной, ордена Красной Звезды Донской казацкой бригады имени Е. А. Щаденко.

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