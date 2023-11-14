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ЦАХАЛ показал один из туннелей ХАМАС

  • 14.11.2023, 12:12
  • 12,368
ЦАХАЛ показал один из туннелей ХАМАС

Он ведет в детскую больницу, где террористы оборудовали склад с оружием.

Израильские военные взяли под свой контроль часть сектора Газа. В Twitter ЦАХАЛ опубликовал сделанные с воздуха фотографии одного из многочисленных туннелей Газы, сообщает BILD.

Отмечается, что шахта туннеля уходит на глубину 20 метров и находится в непосредственной близости от дома одного из высокопоставленных лидеров боевиков. Туннель ведет в специализированную детскую больницу «Рантиси», в которой террористы ХАМАС устроили склад с оружием и боеприпасами.

Сети туннелей пронизывают почти весь неподконтрольный Израилю анклав — в ЦАХАЛ эти подземные ходы даже называют «метро Газы». Эти туннели используются для хранения оружия и снаряжения, также в них проживают некоторые боевики движения.

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