Армия Израиля начала прочесывать подвалы в больнице «Шифа» в Газе 15.11.2023, 10:22

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Там могут находится высокопоставленные командиры ХАМАСа и заложники.

На основе разведывательной информации и исходя из оперативной необходимости силы ЦАХАЛ проводят точечную и узконаправленную операцию против боевиков ХАМАСа в одном из отделений больницы «Шифа».

Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа. Цель операции – победить ХАМАС и спасти израильских заложников. ЦАХАЛ напоминает, что находится в состоянии войны не с населением сектора Газа, а только с ХАМАСом.

В состав сил ЦАХАЛа входят медицинские бригады и военнослужащие, говорящие на арабском языке, которые прошли специальную подготовку к этой операции. ЦАХАЛ прилагает все усилия, чтобы минимизировать вред мирному населению, которое ХАМАС продолжает использовать в качестве живого щита. ЦАХАЛ неоднократно предупреждал, что использование ХАМАСом больниц в качестве военных объектов ставит под угрозу их защищенный статус и неприкосновенность во время военных действий.

По последним данным, исходящим от руководства «Шифы» (которое находится на связи с телеканалом «Аль-Джазира»), ЦАХАЛ взял под контроль приемный покой и хирургическое отделение больницы, а также проводит обыски в подвалах.

Израиль полагает, что некоторые из примерно 240 заложников в Газе могут находиться в плену в лабиринте туннелей и комнат ХАМАСа под больницей. Израиль и США неоднократно сообщали, что в подземном бункере под самой большой больницей в секторе Газа находится командный центр ХАМАСа.

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