HIMARS отработал по скоплению грузовиков с боеприпасами оккупантов

HIMARS отработал по скоплению грузовиков с боеприпасами оккупантов1
- 17.11.2023, 18:49
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Навел украинский Shark.
Силы обороны Украины ударом из ракетной системы M142 HIMARS уничтожили российские грузовики с боеприпасами. Видео было опубликовано Сухопутными силами.
Боевую работу проделал HIMARS и аэроразведка 43-й отдельной артиллерийской бригады, огонь из ракетной системы наводили благодаря украинскому комплексу Shark.
На видео видно скопление четырех грузовиков оккупантов, рядом с ними попадает ракета.
В дальнейшем видны возгорания и взрывы автомобилей.