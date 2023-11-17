закрыть
17 ноября 2023, пятница, 19:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

HIMARS отработал по скоплению грузовиков с боеприпасами оккупантов

1
  • 17.11.2023, 18:49
  • 3,598
HIMARS отработал по скоплению грузовиков с боеприпасами оккупантов

Навел украинский Shark.

Силы обороны Украины ударом из ракетной системы M142 HIMARS уничтожили российские грузовики с боеприпасами. Видео было опубликовано Сухопутными силами.

Боевую работу проделал HIMARS и аэроразведка 43-й отдельной артиллерийской бригады, огонь из ракетной системы наводили благодаря украинскому комплексу Shark.

На видео видно скопление четырех грузовиков оккупантов, рядом с ними попадает ракета.

В дальнейшем видны возгорания и взрывы автомобилей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Исторический шанс
Исторический шанс Гарри Каспаров
Четыре дня рождения Виктора Бабарико
Четыре дня рождения Виктора Бабарико Ирина Халип
План Путина с нотками шизофрении
План Путина с нотками шизофрении Виталий Портников
Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук