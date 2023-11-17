HIMARS отработал по скоплению грузовиков с боеприпасами оккупантов 1 17.11.2023, 18:49

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Навел украинский Shark.

Силы обороны Украины ударом из ракетной системы M142 HIMARS уничтожили российские грузовики с боеприпасами. Видео было опубликовано Сухопутными силами.

Боевую работу проделал HIMARS и аэроразведка 43-й отдельной артиллерийской бригады, огонь из ракетной системы наводили благодаря украинскому комплексу Shark.

На видео видно скопление четырех грузовиков оккупантов, рядом с ними попадает ракета.

В дальнейшем видны возгорания и взрывы автомобилей.

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