Эстония установила на границе с РФ «зубы дракона» 2 17.11.2023, 22:21

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К чему готовится страна?

Эстония установила «зубы дракона» на мосту, соединяющем города Нарва (Эстония) и Ивангород (Россия), сообщает delfi.ee.

По словам руководителя нарвского пограничного пункта Марека Лийва, заграждение было установлено на случай, если правительство Эстонии решит по примеру соседей ограничить въезд в страну из РФ.

- Это нужно чтобы сдержать волну нелегальных мигрантов. Также, поскольку с 1 февраля мы ожидаем закрытия Ивангородского пограничного пункта на ремонт, эти бетонные блоки в период закрытия будут ограничивать передвижение автотранспорта на мосту, - сказал он.

В последнее время Финляндия начала блокировать въезд с территории РФ из - за наплыва нелегальных мигрантов. Так, пограничная служба Финляндии запретила въезд людям, едущим на велосипеде из-за пунктов пропуска на границе с РФ.

Сегодня Финляндия официально решила закрыть границу с Россией. Пункты пропуска закроют в ночь с пятницы на субботу, 18 ноября.

Также руководитель пограничной службы Эстонии Вейко Коммусаар сказал, что правительство Эстонии знало о планах Финляндии закрыть сразу четыре пограничных перехода на границе с Россией. Таллин тоже может принять подобные решения.

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