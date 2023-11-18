Украинские партизаны подорвали авто высокопоставленных чиновников «МВД ЛНР» 18.11.2023, 21:06

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Они в больнице.

На территории, которую контролируют террористы из «ЛНР», предположительно, взорвали автомобиль с «врио замминистра МВД по ЛНР» и «замначальника уголовного розыска МВД ЛНР»

Вечером 16 ноября на одном из блокпостов в Кременной («ЛНР») загорелся УАЗ «Патриот», за рулем которого находился «замначальника УУР МВД ЛНР» подполковник полиции Владимир Пахоленко. С ним же в машине был «врио заместителя министра МВД по «ЛНР» подполковник полиции Олег Шумилов.

По данным ASTRA, оба госпитализированы - у них диагностированы осколочные ранения. Проводится проверка.

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