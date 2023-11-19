Орбана переизбрали председателем правящей партии Венгрии 19.11.2023, 0:49

За него отдали 1190 голосов.

Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана переизбрали председателем партии Фидес во время съезда ее делегатов в Будапеште в субботу, 18 ноября.

Об этом сообщил венгерский общественный вещатель Hirado.hu.

Как говорится в сообщении, делегаты в Будапеште отдали за Орбана 1190 голосов.

Орбан был президентом партии «Фидес» в 1993—2000 годах и непрерывно с 2003 года. Прошлый раз его переизбрали в ноябре 2021 года.

Делегаты на съезде сегодня также проголосовали за четырех заместителей Орбана.

Как добавили в издании Nepszava, итог голосования не был неожиданным, так как Орбан был единственным кандидатом.

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