МВД РФ не видит ничего плохого в предложении взорвать ядерную бомбу над Сибирью 6 20.11.2023, 12:04

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Маргарита Симоньян

Ведомство проверило заявление пропагандистки Симоньян.

МВД РФ не нашло экстремизма в словах пропагандистки Маргариты Симоньян. Она предлагала устроить ядерный взрыв над Сибирью, пишет «Немецкая волна».

Об этом говорится в ответе МВД на запрос депутата Мосгордумы Евгения Ступина. Он опубликовал письмо из министерства в своем Telegram-канале.

В начале октября Симоньян заявила в эфире RT, что ядерный взрыв «где-нибудь над Сибирью» не приведет к чудовищным последствиям и может стать «ядерным ультиматумом», который поможет в борьбе с Западом.

«Конечно, это же не антивоенные ценники в магазине клеить», — прокомментировал депутат. Ранее за такую акцию суд в Санкт-Петербурге приговорил художницу Сашу Скочиленко к семи годам колонии.

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