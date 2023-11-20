Армения отказывается от помощи ОДКБ 1 20.11.2023, 12:21

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Ереван попросила снять с повестки организации документ о помощи стране.

Армения попросила снять с повестки Совета коллективной безопасности ОДКБ вопрос о доработке документа о помощи стране со стороны организации. Об этом заявил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов во время встречи с Александром Лукашенко.

«Что касается исполнения плана мероприятий по реализации решений Совета коллективной безопасности ноябрьской сессии прошлого года и приоритетных направлений Беларуси, из 34 мероприятий 32 исполнены. Два мероприятия, к сожалению, выполнить не могли. Это прежде всего наши международные контакты с европейскими международными организациями, такими как ОБСЕ. В силу их позиций. И второй вопрос – это поручение Совета коллективной безопасности по доработке решения по помощи Армении. Армянская сторона, хотя все остальные союзники поддержали это решение, не выражала никакого своего интереса к этому документу и, более того, в завершающей части нашей работы они попросили его вообще снять с повестки», – сказал он.

Речь идет о документе, подготовленном по итога работы мониторинговой группы ОДКБ, направленной в Армению после обострения на границе с Азербайджаном. Ереван тогда обратился к организации за военной помощью, так как считал, что Баку совершает агрессию против Армении. Однако ОДКБ ограничилась только направлением мониторинговой миссии. Итоговый документ на саммите в Ереване отказался подписывать премьер-министр Армении Никол Пашинян. Тогда документ был отправлен на доработку.

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