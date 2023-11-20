Мать и дочь пытались ввезти из Беларуси в Польшу 800 ампул лекарства для бодибилдеров 5 20.11.2023, 13:49

2,936

Фото: lubelskie.kas.gov.pl

Они уверяли, что хотят сделать подарок.

Две белоруски, мать и дочь, пытались ввезти из Беларуси в Польшу 800 ампул фармацевтических препаратов, популярных среди бодибилдеров. Женщины спрятали их под верхней одеждой. Об инциденте рассказали в налоговой палате Люблина.

Препарат, находящийся в ампулах, популярен среди бодибилдеров и людей, которые занимаются силовыми видами спорта и борьбой. Продукт способствует ускорению регенерации мышц, насыщает их кислородом и улучшает общую работоспособность.

Белоруски сказали, что везут лекарства в подарок своей семье. Однако польское законодательство позволяет ввозить для личных нужд не более пяти упаковок лекарственных средств. Препараты конфисковали.

Против матери и дочери возбуждено уголовное дело, их обвиняют в контрабанде. Женщинам может грозить штраф, ограничение или лишение свободы сроком до двух лет.

Фото: lubelskie.kas.gov.pl

Фото: lubelskie.kas.gov.pl

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».