Илон Маск: Аргентину ждет процветание при новом президенте Хавьере Милее 2 20.11.2023, 20:10

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Новый президент Аргентины официально вступит в должность 10 декабря.

Избранный президент Аргентины Хавьер Милей сможет обеспечить стране процветание, заявил американский бизнесмен Илон Маск.

«Аргентину ждет процветание», — написал Маск в социальной сети X (ранее Twitter), отвечая на пост одного из пользователей о том, что Милей победил на выборах.

Хавьер Милей баллотировался на выборах президента Аргентины от либертарианской партии «Свобода наступает». В ходе предвыборной кампании он предлагал разогнать Центральный банк и заменить национальную валюту, песо, на американский доллар.

После избрания президентом Милей пообещал, что выведет Аргентину из кризиса и вновь превратит ее в мировую державу. Он официально вступит в должность 10 декабря.

До инаугурации Милей намерен посетить США и Израиль. Он также получил приглашение приехать в Уругвай от президента страны Луиса Поу.

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