Британская разведка: Кремль начал реабилитировать наемников «Вагнера», устроивших мятеж 1 23.11.2023, 12:27

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С чем это связано?

Избранной группе наемников группы «Вагнер» 14 ноября были выданы удостоверения ветеранов боевых действий. Это первый случай, когда вагнеровцы были официально признаны ветеранами.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, Министерство обороны России установило новую систему, позволяющую наемникам «Вагнера» получать ветеранские удостоверения и соответствующие выплаты. Группа «Вагнера» недавно была включена в структуру управления Росгвардии.

По данным британской разведки, эти действия, скорее всего, сигнализируют о реабилитации некоторых частей «Вагнера» со стороны российских властей.

«Это последовало за длительным периодом неопределенности относительно того, как власти будет относиться к членам «Вагнера» после мятежа группы и неудавшегося «Марша за справедливость» в июне 2023 года», - отмечают в Минобороны Британии.

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