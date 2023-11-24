Newsweek: У Украины появилось очевидное преимущество в войне против России 3 24.11.2023, 9:45

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С чем это связано?

Украина сохраняет очевидное преимущество в артиллерийской войне с Россией, войска которой в начале полномасштабного вторжения были более многочисленными и снабжаемыми. Но при всей предполагаемой модернизации, российский «бог войны» в виде артиллерии стал приглушенным на фоне систем, которые ныне имеют Силы обороны.

Украинская артиллерия и группы БПЛА охотятся за крупнокалиберными орудиями, а также реактивными системами залпового огня (РСЗО) оккупантов, которые выполняют аналогичную функцию на более коротких дистанциях. Поэтому на сегодня артиллерия армии РФ истощается, говорится в материале Newsweek.

Аналитики отметили, что с сентября по ноябрь 2023 года ВСУ уничтожили 2272 артиллерийских систем и 167 РСЗО врага. За аналогичный период 2022 года этот показатель составил 789 и 108 соответственно.

«Это действительно большая проблема для россиян. Это не просто клише, это не украинская «пропаганда». Последние пять месяцев Россия очень активно использует артиллерию старого образца. Не позднесоветской эпохи, а середины 50-х и 60-х годов – буксируемую артиллерию типа гаубиц Д30 и Д20 с максимальной дальностью стрельбы 15-18 км», – прокомментировал бывший офицер СБУ, а ныне советник комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Иван Ступак.

По его словам, это очень короткая дистанция, к примеру, по сравнению с шведской САУ Archer в ВСУ, дальность действия которой составляет 30-60 км, в зависимости от снаряда. Ступак подчеркнул, что запасы российской артиллерии полностью исчерпаны, оккупанты используют имеющиеся системы, «потому что у них нет другого выбора».

В публикации отметили, что российский диктатор Владимир Путин переводит экономику страны на военную основу, но наращивание производства запасных частей для артиллерии является сложной задачей и частично зависит от западных технологий, к которым Москва сейчас имеет ограниченный доступ.

В Newsweek заявили, что проблема Кремля становится только более актуальной по мере того, как в Украину прибывают передовые боеприпасы Запада. Так говорят, что летне-осенний рост числа заявленных уничтоженных российских систем артиллерии совпал с появлением в ВСУ кассетных боеприпасов.

«Теперь в руках Украины также находятся варианты кассетных боеприпасов дальнего действия ракетной системы MGM-140, известной как ATACMS, запускаемые HIMARS. Украинским артиллеристам помогают все более совершенные контрбатарейные радары, используемые для быстрого обнаружения стреляющих российских орудий», – считают аналитики.

Такого же мнения и американский ветеран боевых действий Дэн Райс, который ранее был специальным советником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Он отметил, что украинцы теперь имеют «огневое превосходство» над россиянами, а также более совершенные и эффективные системы вооружений.

«Полномасштабное развертывание кассетных артиллерийских снарядов и ракет вступило в новую фазу войны. Именно поэтому Путин предлагает «мирные переговоры» и называет это «трагедией». Теперь Москва вынуждена бороться с глубокими ударами по большим скоплениям ее войск и любой артиллерии или РСЗО», – сказал Райс.

Вместе с тем эксперты сходятся во мнении, что в войне обеим сторонам понадобится гораздо больше боеприпасов, чтобы продолжить борьбу.

«У Киева, много проблем с доставкой артиллерийских снарядов из европейских стран... Нам обещали около 1 млн снарядов, но до сих пор у нас есть только около 300 тыс. В России есть миллион снарядов из Северной Кореи, Ирана, и она пытается перекупить их в разных странах, куда ранее поставляла сама», – констатировал экс-офицер СБУ Иван Ступак.

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