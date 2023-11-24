Бизнесмену из Круглого присудили 6,5 лет колонии за участие в акциях протеста 1 24.11.2023, 16:48

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Александр Калина

Приговор вынес судья Марина Ветерец.

Суд Круглянского района Могилевской области 23 ноября вынес приговор предпринимателю Александру Калину. Судья Марина Ветерец признала его виновным в «уклонении от уплаты налогов» (ч. 3 ст. 243 УК) и «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них» (ч. 1 ст. 342 УК) за участие в мирных шествиях в августе 2020 года, сообщают правозащитники.

Калина приговорили к 6,5 годам лишения свободы в условиях общего режима. Кроме того, известно, что бизнесмена ожидает конфискация некоторого имущества.

Напомним, в августе 2020 года председатель Круглянского райисполкома Степан Полонников созвал провластный митинг, на котором публично оскорбил предпринимателя Александра Калина за его гражданскую позицию. В ответ от имени предпринимателей Александр Калин с коллегами вернули в райисполком более десятка наград, грамот и благодарностей, полученных от чиновников. Дипломы они разложили прямо на крыльце райисполкома.

Два с половиной года власти воздерживались от репрессий в отношении предпринимателя. Но 27 февраля 2023 года сотрудники ДФР и Следственного комитета взяли Александра Калина под стражу. Сначала ему предъявили обвинение в «уклонении от уплаты налогов путем сокрытия или занижения налоговой базы». Через месяц, 27 марта, прокурор Круглянского района Александр Романов санкционировал обыски в Круглом уже в рамках уголовного дела по обвинению Александра Калина в участии в «несанкционированных массовых мероприятиях» в Минске в период с 16 по 23 августа 2020 года.

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