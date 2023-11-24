Финляндия объявила вердикт РФ касательно общей границы на востоке 24.11.2023, 16:54

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Министерство иностранных дел Финляндии официально подтвердило закрытие ряда КПП.

Правительство Финляндии огласило вердикт касательно работы ряда КПП на восточной границе с Россией, которые финские власти намеревались закрыть ради безопасности собственных граждан.

Об этом заявлял премьер-министр страны Петтери Орпо в этом месяце. Сегодня Министерство иностранных дел Финляндии официально проинформировало РФ, что временно закрывает пограничные пункты пропуска «Куусамо», «Салла» и «Вартиус».

Соответствующую новость лично сообщил посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря 24 ноября во время визита в МИД РФ, подчеркивается на сайте финского дипведомства.

Такое решение правительство приняло от 22 ноября 2023 года из-за действий российской пограничной службы.

- Российская пограничная служба начала разрешать людям пересекать восточную границу Финляндии на пограничных пунктах пропуска без въездных документов, которые требует Финляндия. Посол Финляндии в Москве выразил протест против действий России, - говорится в сообщении.

Во время визита в МИД РФ Антти Хелантеря акцентировал, что Финляндия готова продолжать сотрудничество с Пограничной службой РФ в соответствии с действующими договорами, но в то же время страна должна обеспечить собственную безопасность границы.

- Агрессивная война России против Украины является причиной ухудшения двусторонних отношений между Финляндией и Россией, - напомнил МИД Финляндии.

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