В Шереметьево из-за отказа системы навигации аварийно сел Ил-76

В Шереметьево из-за отказа системы навигации аварийно сел Ил-763
- 27.11.2023, 19:47
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Ил-76 — тяжелый транспортный самолет.
Транспортный самолет Ил-76 благополучно совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
Ранее «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщило, что Ил-76, выполняющий рейс из Новосибирска в Москву, готовится к посадке из-за отказа навигационной системы.
Ил-76 — тяжелый транспортный самолет.
В начале ноября самолет авиакомпании «Якутия» Boeing-737, летевший из Якутска в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за неустойчивой работы автопилота.