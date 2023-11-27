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В Шереметьево из-за отказа системы навигации аварийно сел Ил-76

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  • 27.11.2023, 19:47
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В Шереметьево из-за отказа системы навигации аварийно сел Ил-76

Ил-76 — тяжелый транспортный самолет.

Транспортный самолет Ил-76 благополучно совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщило, что Ил-76, выполняющий рейс из Новосибирска в Москву, готовится к посадке из-за отказа навигационной системы.

Ил-76 — тяжелый транспортный самолет.

В начале ноября самолет авиакомпании «Якутия» Boeing-737, летевший из Якутска в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за неустойчивой работы автопилота.

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