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Путин призвал россиян рожать по восемь детей

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  • 28.11.2023, 19:06
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Путин призвал россиян рожать по восемь детей

Россия столкнулась со сложнейшими демографическими вызовами.

Россия столкнулась со «сложнейшими демографическими вызовами», и чтобы их преодолеть, нужно возрождать традиции многодетности в семьях, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин.

У многих народов России «сохраняется традиция крепкой, многопоколенной семьи, где воспитываются четверо, пятеро и больше детей», сказал Путин, выступая на заседании Всемирного русского народного собора.

Он напомнил, что всего несколько поколений назад — у бабушек, прабабушек нынешних россиян — в семьях было по семь-восемь детей, а то и больше. «Давайте эти замечательные традиции сберегать и возрождать. Многодетность, большая семья должны стать нормой, образом жизни для всех народов России», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

По словам президента, решить демографические проблемы только с помощью денег, льгот, социальных выплат и пособий «невозможно». Нацпроект «Демография», который действует с 2018 года и стоит бюджету 4 триллиона рублей, пока оказался бессилен вытащить страну из демографической ямы.

По итогам первого полугодия 2023 года число родившихся в России детей снизилось еще на 3%, до 616,2 тысячи, а в июне оказалось и вовсе минимальным за всю историю наблюдений — 104,4 тысячи, что на 6,7% меньше, чем годом ранее.

Число рождений детей в России устойчиво снижается с аннексии Крыма и с тех пор обвалилось уже почти на треть: 1,942 млн в 2014 году, 1,94 млн в 2015-м, 1,888 млн в 2016-м, 1,69 млн в 2017-м, 1,604 млн в 2018-м, 1,481 млн в 2019-м, 1,436 млн в 2020-м, 1,398 млн в 2021-м, 1,306 млн — в 2022-м.

По итогам текущего года, согласно прогнозу Росстата, число родившихся сократится до 1,244 млн и станет минимальным с 1990-х, а в последующие годы пробьет и этот минимум: 1,171 млн детей в 2024-м, до 1,153 млн — в 2025-м, 1,143 млн — в 2026-м.

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