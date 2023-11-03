США отрезали от мировой валютной системы еще пять крупных российских банков 2 3.11.2023, 13:55

3,176

Один из них принадлежит «Роснефти».

США продолжают опускать железный занавес над российской финансовой системой, закрывая лазейки, через которые банки осуществляли операции с внешним миром, сообщает The Moscow Times.

В рамках нового пакета санкций, о котором американский Минфин объявил в четверг, еще пять крупных российских банков были внесены в черный список блокирующих санкций и лишились доступа к корсчетам США, которые позволяли проводить долларовые операции.

Среди них принадлежащий «Роснефти» Всероссийский банк развития регионов, который перед началом войны входил в топ-15 по размеру активов и объему вкладов физических лиц.

Компанию ВБРР составили ХКФ банк (33-е место по размеру активов), который до вторжения в Украину принадлежал чешкой PPF Group, а в мае 2022 года был продан группе инвесторов, которую представлял председатель совета директоров СПБ Биржи Иван Тырышкин.

Также под санкциями отныне принадлежащий ВТБ «Почта Банк» (25-е место), Абсолют-банк (36-е место) и банк «Русский стандарт», принадлежащий водочному магнату Рустаму Тарико.

«Русский стандарт», ВБРР и «Почта Банк» входили в число крупнейших в РФ эмитентов платежных карт китайской системы Union Pay. В пятницу банки предупредили, что карты перестанут работать за границей. «Русский стандарт» и Почта-банк рекомендовали клиентам снять «кэш», пока это еще возможно.

Кроме того, под санкции попала зарегистрированная в ОАЭ ARX Financial Engineering Limited. Компания, как отмечает американский Минфин, была вовлечена в операции по выводу средств из России, предоставляла инвесторам возможности по вложению денег за рубежом, а также конвертировала рубли в доллары для клиентов ВТБ — второго крупнейшего российского госбанка, который с начала войны находится под блокирующими санкциями.

Включение новых банков еще больше сужает возможности для внешнеторговых платежей и вывода средств физлицами, отмечает экономист Дмитрий Полевой.

Для экспортеров негативные эффекты будут мягче: платежные операции продолжаются ввиду заинтересованности Запада в поставках сырья. Для импортеров же удар может быть более ощутимым: санкции могут ограничить доступ компаний к материалам и оборудованию, либо сделать его ещё дороже, указывает Полевой.

«В итоге это может негативно повлиять на выпуск в отдельных отраслях и цены», — заключает эксперт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».