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США отрезали от мировой валютной системы еще пять крупных российских банков

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  • 3.11.2023, 13:55
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США отрезали от мировой валютной системы еще пять крупных российских банков

Один из них принадлежит «Роснефти».

США продолжают опускать железный занавес над российской финансовой системой, закрывая лазейки, через которые банки осуществляли операции с внешним миром, сообщает The Moscow Times.

В рамках нового пакета санкций, о котором американский Минфин объявил в четверг, еще пять крупных российских банков были внесены в черный список блокирующих санкций и лишились доступа к корсчетам США, которые позволяли проводить долларовые операции.

Среди них принадлежащий «Роснефти» Всероссийский банк развития регионов, который перед началом войны входил в топ-15 по размеру активов и объему вкладов физических лиц.

Компанию ВБРР составили ХКФ банк (33-е место по размеру активов), который до вторжения в Украину принадлежал чешкой PPF Group, а в мае 2022 года был продан группе инвесторов, которую представлял председатель совета директоров СПБ Биржи Иван Тырышкин.

Также под санкциями отныне принадлежащий ВТБ «Почта Банк» (25-е место), Абсолют-банк (36-е место) и банк «Русский стандарт», принадлежащий водочному магнату Рустаму Тарико.

«Русский стандарт», ВБРР и «Почта Банк» входили в число крупнейших в РФ эмитентов платежных карт китайской системы Union Pay. В пятницу банки предупредили, что карты перестанут работать за границей. «Русский стандарт» и Почта-банк рекомендовали клиентам снять «кэш», пока это еще возможно.

Кроме того, под санкции попала зарегистрированная в ОАЭ ARX Financial Engineering Limited. Компания, как отмечает американский Минфин, была вовлечена в операции по выводу средств из России, предоставляла инвесторам возможности по вложению денег за рубежом, а также конвертировала рубли в доллары для клиентов ВТБ — второго крупнейшего российского госбанка, который с начала войны находится под блокирующими санкциями.

Включение новых банков еще больше сужает возможности для внешнеторговых платежей и вывода средств физлицами, отмечает экономист Дмитрий Полевой.

Для экспортеров негативные эффекты будут мягче: платежные операции продолжаются ввиду заинтересованности Запада в поставках сырья. Для импортеров же удар может быть более ощутимым: санкции могут ограничить доступ компаний к материалам и оборудованию, либо сделать его ещё дороже, указывает Полевой.

«В итоге это может негативно повлиять на выпуск в отдельных отраслях и цены», — заключает эксперт.

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