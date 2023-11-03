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«Беларуськалий» сделал заявление об аварии с пятью пострадавшими

  • 3.11.2023, 21:47
«Беларуськалий» сделал заявление об аварии с пятью пострадавшими

При спуске на горизонт -445 метров клеть опустилась ниже установленной отметки.

«Беларуськалий» сделал заявление об аварии с пятью пострадавшими сотрудниками 3 ноября. Информация опубликована в официальном телеграм-канале предприятия.

Сообщается, что в пятницу, 3 ноября 2023 года, около 16.30 часов во время спуска в клети сотрудников рудника 2-го рудоуправления по стволу №3 на горизонт -455 метров по причине того, что клеть опустилась ниже установленной отметки, пять сотрудников подземного участка автоматизации производственных процессов получили травмы различной степени тяжести.

В пресс-службе предприятия обратили внимание на то, что сразу же был введен план ликвидации аварии, добавив, что специалисты военизированного горноспасательного отряда смогли эвакуировать пострадавших на отметку горизонта. Уже оттуда по стволу №2 но их смогли поднять на поверхность, где дежурили машины скорой медпомощи. Специальная комиссия расследует причины случившегося.

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