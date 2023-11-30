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В РФ умер сенатор, уроженец Беларуси Владимир Лебедев

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  • 30.11.2023, 20:48
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В РФ умер сенатор, уроженец Беларуси Владимир Лебедев
Владимир Лебедев

Также он занимал управляющие посты в «ЛУКОЙЛ — Нижний Новгород», «Нижновэнерго» и «Кировэнерго».

Член Совета Федерации от правительства Нижегородской области и бывший замминистра природных ресурсов Владимир Лебедев умер в возрасте 61 года. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в телеграм-канале.

Причину смерти сенатора он не назвал.

Владимир Лебедев родился 23 апреля 1962 года в Гродненской области. Сенатором от Нижегородской области он стал в сентябре 2014 года. Перед назначением на этот пост он был заместителем главы Минприроды РФ — руководителем Федерального агентства лесного хозяйства (с 2012 года).

До этого Лебедев с 1997 по 1998 год занимал должности заместителя генерального директора, а затем директора по развитию «ЛУКОЙЛ — Нижний Новгород», затем работал на управляющих должностях в «Нижновэнерго» и «Кировэнерго».

В 2004 году его назначили на должность первого заместителя председателя правительства Кировской области. Затем он возглавлял Территориальную генерирующую компанию № 5, а после — Южную генерирующую компанию № 8. Также Лебедев занимал должности заместителя губернатора и заместителя председателя правительства Нижегородской области.

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