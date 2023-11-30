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Страны ОПЕК+ договорились о дополнительном сокращении добычи нефти

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  • 30.11.2023, 20:53
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Страны ОПЕК+ договорились о дополнительном сокращении добычи нефти

Страны подтвердили базовое июньское соглашение о сокращении добычи нефти в 2024 году.

Страны ОПЕК+ по итогам трех конференций, заседаний министров ОПЕК, ОПЕК+ и Министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которые прошли 30 ноября, подтвердили базовое июньское соглашение о сокращении добычи нефти в 2024 году.

Было решено, что в первом квартале 2024 года Саудовская Аравия продолжит дополнительно сокращать добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с), то есть добыча останется на текущих 9 млн б/с, а Казахстан начнет снижать ее на 82 тыс. б/с, до 1,468 млн б/с.

Россия, согласно заявлению вице-премьера Александра Новака по итогам встречи, увеличит дополнительное добровольное сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов на 200 тыс. б/с, то есть суммарно оно составит 500 тыс б/с, включая 300 тыс. б/с нефти и 200 тыс. б/с топлива.

По итогам совещания стран ОПЕК+ также было решено, что Бразилия присоединится к альянсу с января 2024 года, однако без определенной квоты на добычу (то есть пока не будет сокращать ее). Это стало возможным на фоне роста добычи нефти в стране. Так, в сентябре она достигла 3,672 млн б/с, что на 6,1% выше, чем в августе, и на 16,7% — чем в сентябре 2022 года. По подсчетам бразильского Института нефти и газа в июле 2023 года, страна стала девятой по добыче в мире и первой в Латинской Америке. В том же месяце гендиректор бразильской нефтегазовой компании Petrobras Жан-Поль Пратес сообщил, что добыча нефти в 2023–2024 годы может вырасти на 4–5%.

Следующее заседание ОПЕК+ состоится 1 июня 2024 года.

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