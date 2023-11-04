закрыть
4 ноября 2023, суббота, 10:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ЧП на руднике «Беларуськалия»: шахтеры получили тяжелые травмы

3
  • 4.11.2023, 9:22
  • 3,674
ЧП на руднике «Беларуськалия»: шахтеры получили тяжелые травмы

На данный момент известно о пяти пострадавших, трое из них госпитализированы.

Сообщение об аварии на руднике №2 в «Беларуськалия» появилось в СМИ вчера.

«На 2 РУ оборвалась клеть (лифт для транспортировки горняков в рудник. — ред.). Поехали скорые», — написано в сообщении паблика «ЧП Солигорск» во «Вконтакте».

В пожарной аварийно-спасательной части рудоуправления №2 местному жителю подтвердили, что «небольшое происшествие произошло и там работают горноспасатели».

«Будем надеяться, что будет все хорошо», — ответил спасатель.

По сообщению МЧС, в Солигорске произошло застревание клети в шахтном стволе №3 на отметке минус 445 метров на территории 2-го рудоуправления. В клети предварительно находятся 5 работников предприятия, информация по пострадавшим уточняется. Причина инцидента устанавливается.

Из клети подняли работников. Двум пострадавшим оказывается медпомощь.

«На данный момент один пострадавший уже госпитализирован (1991 г. р.), предварительно врачи диагностировали у него повреждение позвоночника. Второй пострадавший — более тяжелый, он сейчас также доставляется в Солигорскую ЦРБ. У него, по предварительной информации, перелом позвоночника и конечностей», — сообщил Минздрав в своем телеграм-канале.

Позже в солигорскую больницу доставили и третьего шахтера — у него тяжелые травмы, в том числе, перелом нижних конечностей.

По предварительной информации, у всех пятерых работников (им от 25 до 38 лет) тяжелые сочетанные травмы — переломы ключиц, позвоночника, таза и нижних конечностей.

По распоряжению министра здравоохранения Дмитрия Пиневича в Солигорскую ЦРБ направлена бригада высококвалифицированных специалистов (спинальный хирург и травматолог-ортопед) РНПЦ травматологии и ортопедии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко
Без свободы наша жизнь не имеет смысла
Без свободы наша жизнь не имеет смысла Вячеслав Борок
Кремлевский ковчег в ожидании шторма
Кремлевский ковчег в ожидании шторма Владимир Халип