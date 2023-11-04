ЧП на руднике «Беларуськалия»: шахтеры получили тяжелые травмы 3 4.11.2023, 9:22

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На данный момент известно о пяти пострадавших, трое из них госпитализированы.

Сообщение об аварии на руднике №2 в «Беларуськалия» появилось в СМИ вчера.

«На 2 РУ оборвалась клеть (лифт для транспортировки горняков в рудник. — ред.). Поехали скорые», — написано в сообщении паблика «ЧП Солигорск» во «Вконтакте».

В пожарной аварийно-спасательной части рудоуправления №2 местному жителю подтвердили, что «небольшое происшествие произошло и там работают горноспасатели».

«Будем надеяться, что будет все хорошо», — ответил спасатель.

По сообщению МЧС, в Солигорске произошло застревание клети в шахтном стволе №3 на отметке минус 445 метров на территории 2-го рудоуправления. В клети предварительно находятся 5 работников предприятия, информация по пострадавшим уточняется. Причина инцидента устанавливается.

Из клети подняли работников. Двум пострадавшим оказывается медпомощь.

«На данный момент один пострадавший уже госпитализирован (1991 г. р.), предварительно врачи диагностировали у него повреждение позвоночника. Второй пострадавший — более тяжелый, он сейчас также доставляется в Солигорскую ЦРБ. У него, по предварительной информации, перелом позвоночника и конечностей», — сообщил Минздрав в своем телеграм-канале.

Позже в солигорскую больницу доставили и третьего шахтера — у него тяжелые травмы, в том числе, перелом нижних конечностей.

По предварительной информации, у всех пятерых работников (им от 25 до 38 лет) тяжелые сочетанные травмы — переломы ключиц, позвоночника, таза и нижних конечностей.

По распоряжению министра здравоохранения Дмитрия Пиневича в Солигорскую ЦРБ направлена бригада высококвалифицированных специалистов (спинальный хирург и травматолог-ортопед) РНПЦ травматологии и ортопедии.

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